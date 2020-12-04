Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıgül, Marriott Otel'de Türkiye Değişim Hareketi'nin bazı kurucuları ve teşkilat mensuplarıyla buluştu. Burada konuşan Sarıgül “Buradan ilan ediyorum partimizi iki genel seçim iktidara taşıyamayan genel başkan istifa edecek” diye konuştu.