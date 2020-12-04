Sarıgül, Marriott Otel'de Türkiye Değişim Hareketi'nin bazı kurucuları ve teşkilat mensuplarıyla buluştu. Burada konuşan Sarıgül “Buradan ilan ediyorum partimizi iki genel seçim iktidara taşıyamayan genel başkan istifa edecek” diye konuştu.
Sarıgül 20 Aralık'ta parti kuruyor
04.12.2020 - 05:56 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 05:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kurucu üyeliğini yaptığı Türkiye Değişim Hareketi'nin partileşme kararı aldığını, partinin kuruluş dilekçesini 20 Aralık'ta vereceklerini açıkladı.
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