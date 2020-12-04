Sarıgül, Marriott Otel'de Türkiye Değişim Hareketi'nin bazı kurucuları ve teşkilat mensuplarıyla buluştu. Burada konuşan Sarıgül “Buradan ilan ediyorum partimizi iki genel seçim iktidara taşıyamayan genel başkan istifa edecek” diye konuştu.