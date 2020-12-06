Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, ”Bu konuda çıkan haberler gerçek dışıdır. Aksine Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı “11 NAVTEX” ve “12 NOTAM” ile Ege ve Doğu Akdeniz’de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Sözcü Hami Aksoy, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, NATO Genel Sekreteri’nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir. Nitekim, Yunanistan 9 Ekim 2020 tarihinden bu yana NATO Askeri Makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmamaktadır. Yunanistan Türkiye ile ikili meselerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, işbirliği ve diyalog ile çözebilir.”