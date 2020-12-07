Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ahmed’in eşi, çocukları ve torunu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Büyükelçisini kabul etti
07.12.2020 - 16:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed’i kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,sudan,
751636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/751636.aspx
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