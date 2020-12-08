Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açarak Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, parti kuracağını açıkladı. Fatih Portakal'a konuşan İnce "Parti kuracağız. CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım" dedi.

Tekrar cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklayan Muharrem İnce "Bu böyle yarım kalmayacak demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Eğer 1 ay daha erken olsaydı, 51 değil 81 gün önce aday olsaydım, CHP bazı hataları yapmasaydı bugün cumhurbaşkanıydım. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabi ki" ifadelerini kullandı.