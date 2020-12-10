Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bu zaferin sevincini beraber yaşadık. Rabbim bundan sonraki süreci inşallah başarılarla dolu olarak bize devam ettirmeyi nasip eylesin.

Minsk üçlüsü neden 30 yıl oyaladı? Neden bir sonuca varmadı? Sayın Putin'in olumlu yaklaşımları bu olayı olumlu istikamete götürmeye yardımcı oldu.

Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve eğer kabullenip uyarlarsa Ermenistan'ı da alıp altılı platformla bölgesel barışı tesis edebiliriz. Bizim kapıları Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Kapıları açabiliriz. Bizim sorunumuz Ermeni halkıyla değil yönetimle. Ülkemde 100 bin Ermeni var.

Aliyev açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bizim kadar birbirinin yanında olan yok. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir. Tüm dünya Türk sanayisinin gelişimini gördü.

Vatan muharebesinde Türk savunma sanayisinin ürünü meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu. Zaferimizde müstesna rol oynadı.

Bölgede yeni bir iş birliği platformunu oluşturacağız.

Düşmana çok büyük darbe vurduk, orduyu mahvettik.

Bugünlerde Türkiye'den büyük destek gördük. Biz birlikteyiz. Bugün de böyledir, yarın da böyle olacak. Türkiye-Azerbaycan birliği sarsılmazdı