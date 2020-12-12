AK Parti Sözcüsü Çelik: Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
12.12.2020 - 11:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler.
Etiketler : Ömer Çelik,
752697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/752697.aspx
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