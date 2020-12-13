Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti, şu ana kadar 19 il kongresini gerçekleştirdi. Kongre sürecinde şimdiye kadar yüzde 55 ila 60 oranında değişim gerçekleştiren AK Parti, yeni kadroyu 2023 seçimlerine hazırlamak için düğmeye bastı.

3 YILLIK STRATEJİ RAPORU

Bu kapsamda, il ve ilçe başkanları bulundukları yerlerle ilgili üç yıllık stratejilerini hazırlayarak Genel Merkez’e sunacak. AK Parti kaynakları “Bunun yanı sıra, il ve ilçe başkanlarımıza yönelik bir anket de düzenleyeceğiz. Bu anketle de belirlediğimiz başlıkların içerisinden kendilerine yine, bir stratejik plan belirlemesini isteyeceğiz. Kendileri, kendilerini değerlendirmiş olacak” dedi.

Teşkilatların yönetim kadrosuna girecek isimlerle bire bir mülakat yaptıklarını ifade eden AK Parti kaynakları “Yönetim için bir insan kaynağı oluşturuyoruz. Bu insan kaynağı içerisinden yedek ve asil yönetim seçildikten sonra komisyonlar vasıtasıyla tüm adayları aktif hale getirmek gibi bir hedefimiz var” diye konuştu. Mülakatların tamamlanmasının ardından AK Parti, il ve ilçe yönetiminde yer alan kişilere ‘sosyal medya kullanımı’, ‘kriz yönetimi’, ‘kişisel gelişim’ ve ‘2023 seçimi’ başlıkları altında eğitim verecek. Koronavirüs salgını nedeniyle, bu eğitimlerin online bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KOTAYA UYULUYOR

Öte yandan, yeni kadrolar belirlenirken yüzde 30 kadın ve yüzde 30 genç kota zorunluluğuna dikkat edildiği belirtilirken, yapılan kongrelerde bu kotaya uyulduğuna dikkat çekildi.