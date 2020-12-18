Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları şöyle:

Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok. Kazandıracak şey yaptırımlar değil Türkiye’nin dostluğudur. Türkiye'yi dışlayan her ülkenin bölgede hareket alanı daralacaktır.

Akdeniz’de korsanlık yapan, er veya geç bizden cevabını alır. Türlü salvolarla ülkemizi Akdeniz'de köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, tuzak kuranlar kazdıkları çukura kendileri düşecektir. Türkiye'ye karşı kurulan oyunları birer birer bozarız.

Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır