Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ kaçakçısından vergi alacaksın. Kara para ile devleti dolandırandan para alacaksın. Uyuşturucu paraları, organ ticareti yapanların paraları, fuhuş üzerinden para kazananlar, insan ticareti yapanlar malları Türkiye'ye getirirlerse sıfır vergi. Yurt dışından getirilen paralar Türkiye'ye getirilirse sıfır vergi. Sen asıl alınması gereken yerlerden vergi alacaksın" dedi.

Konuşmasında FETÖ propagandasına da alet olan Kılıçdaroğlu, cezaevlerine çıplak arama yapıldığını iddia etti ve engellenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Nijer'de tarım arazisi kiralanmasını eleştiren CHP lideri "Nijer'de neden 1 milyon hektarlık alan kiralanır? Türkiye'de yer mi kalmadı?" dedi.

Daha önce "AK Parti'ye oy veren öğretmene öğretmem demem" dediği için büyük eleştiri alan Kılıçdaroğlu bu sefer de çiftiye "AK Parti’ye oy verirseniz iki elim yakanızda olacak" ifadesini kullandı.