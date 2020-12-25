Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karar hakkında yaptığı açıklamaya şöyle cevap verdi: AİHM bir karar verir, bu karara herkesin uyması lazım. Sadece Türkiye değil başka ülkeler de o süreç içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden gelen kararları uygulayacaklarına söz vermiş ve bunu yasalaştırmışlarsa ve bunu da kendi anayasalarına koymuşlarsa herkes ona uymak zorundadır. "Efendim ben o karara uymam'. O karara uymayacağız. Kimsin sen yahu… Kimsin?. Şahsım devletinde bunu söyleyebilirsin sen burayı şahsın devleti olarak görebilirsin, ama unutmaman gereken bir şey var. Burası Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir, sana pabuç bırakmaz. Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacaksınız, alt mahkeme de Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayacak, AİHM kararlarına uymayacağız, hangi kararlara uyacağız? Erdoğan’ın talimat verip kendi düşüncesi dolayısıyla arzu ettiği kararı çıkaran mahkemenin kararına uyulacak. Ve burada biz devlete saygıyı bekleyeceğiz. Hayır böyle bir olay olmaz. Bunu asla kabul etmiyoruz.
Kılıçdaroğlu Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi: Türkiye Cumhuriyetini Atatürk kurdu, AİHM kararını uyulmalı
25.12.2020 - 12:16 | Son Güncelleme: 25.12.2020 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eğitim birimi toplantısında gündemi değerlendirirken terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kılıçdaroğlu,
755397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/755397.aspx
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