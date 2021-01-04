Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DP 2023 seçimlerine tek başına gitme kararı aldı. Bunda en büyük etkenin CHP Millet İttifakı'na dahil ettiği gizli bileşen HDP'ye verilen destek.

Cumhuriyet’in haberine göre; DP, yeni yol haritası kapsamında ilk ziyaretini yarın HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerine yapacak. Parti yöneticileri, “bu ziyaretin Cumhur İttifakı dışında kalan muhalefet partileri içindeki ilk ziyaret olması bakımından önem taşıdığını” ve “Millet İttifakı’na doğrudan bir mesaj verdiğini” ifade ediyor.

Partinin, 2023’e giderken çizgisini ise yine “güçlendirilmiş parlamenter sistem ve bütçe yetkisinin tamamen TBMM’ye verilmesi” oluşturacak.

İttifakın ortaklarından DP'nin lideri Gültekin Uysal ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu geçen hafta bir araya gelmişti. Uysal burada yaptığı açıklamada "Bu noktada geçmişte 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisiyle aynı ittifak içerisinde bulunduk. Kendi fikirlerimizi farklılıklar olmakla beraber medeni bir şekilde milletimizin önüne koyma imkanı bulduk. Önümüzdeki süreçte de bu ziyaretler dolayısıyla Türkiye'nin makulleşmesine hizmet etmek noktasında bir ortak anlayış birlikteliğimiz var. Ümit ederiz sadece bizlerin değil ama diğer önemli siyasi aktör ve paydaşlar da bu makul tutum içerisinde bir tavır sergilerler ki bugünkü kutuplaşmanın ülkeye hiçbir fayda getirmediğini hepimiz biliyoruz" açıklamasını yapmıştı.