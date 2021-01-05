Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin'in şehadetinin dördüncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımda "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Fethi Sekin'i andı
05.01.2021 - 21:46 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen polis Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle yâd ettiğini bildirdi.
Etiketler : Erdoğan,Fethi Sekin,Cumhurbaşkanı,
757827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/757827.aspx
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