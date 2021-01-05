Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin'in şehadetinin dördüncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımda "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesine yer verdi.