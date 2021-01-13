Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün önemli adımlar atmaya karar verdik. Üçüncü görüşmeyi Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Bu tür toplantıları daha sık yapmaya karar verdik. Yani 3-4 yıl daha beklememize gerek yok” dedi.