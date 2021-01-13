Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün önemli adımlar atmaya karar verdik. Üçüncü görüşmeyi Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Bu tür toplantıları daha sık yapmaya karar verdik. Yani 3-4 yıl daha beklememize gerek yok” dedi.
Çavuşoğlu: Bugün önemli adımlar atmaya karar verdik
13.01.2021 - 18:14 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün önemli adımlar atmaya karar verdik. Üçüncü görüşmeyi Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Bu tür toplantıları daha sık yapmaya karar verdik. Yani 3-4 yıl daha beklememize gerek yok” dedi.
Etiketler : çavuşoğlu,
759724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/759724.aspx
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