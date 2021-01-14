Bakan Koca: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."
Bakan Koca: Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim
14.01.2021 - 23:30 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Koca: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."
Etiketler : koca,
760024 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/760024.aspx
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