Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ mensuplarının yakalnmasına yönelik yurt içinde 60 il ile Yavru Vatan'da operasyon başlattı. Bu kapsamda, KKTC'de 6 muvazzaf asker, gözaltına aldı. Şüpheliler uçakla İstanbul'a getirildi. Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolü için Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından zanlıların sevk edildikleri İstanbul Havalimanı'ndaki Gaziosmanpaşa Adliye Ek Hizmet Binası'nda SEGBİS sistemiyle ifade verme işlemleri sürüyor.