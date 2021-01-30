Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP’de parti içi muhalefetin sık sık gündeme getirdiği ‘HDP ile temas ve bölücü söylemlere karşı yeterince karşılık verilmemesi’, ve ‘partinin izlediği yanlış ittifak politikası’ eleştirileri sonrası kulislerde bir süredir konuşulan istifalar dün gerçekleşti. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, dün Meclis’te düzenledikleri ortak basın toplantısıyla istifa ettiklerini duyurdu. Hüseyin Avni Aksoy, daha önce "CHP'nin terörle arasına mesafe koymayan HDP yönetimiyle arasına mesafe koyamamasının, millî unsurları ötekileştiren yaklaşımının ve yamuk ittifak politikalarının partiye zarar vereceğini" belirttiğini dile getirerek CHP'nin politikalarında değişiklik olmaması üzerine bütün milletvekillerine 10 Aralık 2020'de mektup yazıp görüşlerini ilettiklerini söyledi.

Yalova Milletvekili Özcan Özel ise CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirterek "Yüzde kaç oy alacağı belli olmayan partilere gösterilen ilginin çeyreğinin, partimizin ötekileştirilmiş önderlerine gösterilmemesi bizleri yaraladı. Muharrem İnce ile partinin tüm ötekileştirilmiş evlatlarıyla görüşülüp birlik ve beraberliğin sağlanması adına yapılan çağrılara yanıt verilmedi" ifadelerini kullandı. Özel, önerilerinin yer aldığı mektuplarını, Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sunduklarını dile getirerek, önerilerine hiçbir cevap gelmediğini kaydetti.

Üç ismin önümüzdeki günlerde Muharrem İnce’nin kurmaya hazırlandığı Memleket Partisine katılacağı öğrenilirken istifalarla birlikte CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e düştü. CHP'ye yakın bazı gazeteciler yakın gelecekte 10 vekilin daha istifa edeceğini iddia etti.