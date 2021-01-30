Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarının yanı sıra teröre sessiz kalması ile de tepki çeken CHP'de sular durulmuyor. Partiden istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de yer aldığı zirvede Kılıçdaroğlu'na iletilen konu başlıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

MEHMET ALİ ÇELEBİ: HODRİ MEYDAN

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile birlikte Genel Merkez'e mektup gönderen Mehmet Ali Çelebi istifasının ardından sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

"Sn.Genel Başkan ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel İle 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan görüşmede iletilen başlıklar aşağıdadır. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. HODRİ MEYDAN!"

CHP'de mektup yazan Mehmet Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avin Aksoy istifa etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdıkları mektupla gündeme gelen CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel istifa etti. Üç ismin Muharrem İnce ile hareket edeceği değerlendiriliyor.