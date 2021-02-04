Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz." değerlendirmesinde bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu'dan Twitter sansürlerine tepki
04.02.2021 - 21:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın sansür uygulamalarına tepki gösterdi.
Etiketler : İçişleri Bakanı Soylu,
765213 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/765213.aspx
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