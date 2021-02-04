Şentop, Twitter'daki mesajında, "Elbab’da şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel’e Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük bir metanetle sabreden kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.