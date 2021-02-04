Şentop, Twitter'daki mesajında, "Elbab’da şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel’e Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük bir metanetle sabreden kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verdi.
TBMM Başkanı Şentop, El Bab'da şehit düşen Demirel için başsağlığı diledi
04.02.2021 - 22:58 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı diledi.
Etiketler : TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
765221 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/765221.aspx
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