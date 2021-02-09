Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultay sürecinde ‘muhalif’ tavrıyla öne çıkan İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile önceki gün Genel Merkez’de bir araya geldi. Görüşmede, Akşener’in parti içi demokrasiye dikkat çektiği ve birlikte çalışmanın önemine vurgu yaptığı belirtildi. Akşener’in davetiyle gerçekleşen ve 1,5 saat süren görüşme sonrasında Aytun Çıray, Akşener'in siyasi başdanışmanı olarak tayin edildi. Çıray için Genel Merkez’de oda tahsis ettiği de öğrenildi.

İLK TEPKİ DERVİŞOĞLU’NDAN

İyi Parti lideri Akşener’in kurultayda üstü çizilen Çıray’ı başdanışman olarak tayin etmesi partide rahatsızlıklara sebep oldu. Tayine tepki gösteren partinin önemli isimlerinden İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani… Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim. Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım!” ifadelerini kullandı.

Akşener-Çıray görüşmesinin Özdağ ve Koncuk’a karşı bir hamle olduğu ifade ediliyor. Akşener’in, CHP’de Muharrem İnce’nin başını çektiği hareket gibi, bir parti içi muhalefet veya partiden kopma ile karşılaşmak istemediği konuşuluyor.