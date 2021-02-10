Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans yöntemiyle katıldığı Tosyalı Kapalı Spor Salonu'ndaki Osmaniye 7. Olağan İl Kongresi'nde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partililere hitap etti. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Osmaniyeli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selam göndererek başlayan Çelik, Türkiye'nin meselelerini tek tek çözdüklerini ve Türkiye'de gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın demokrasi olacağını söyledi. “Sözde Cumhurbaşkanı lafı darbecilerin, vesayetçilerin lafıdır” diyen Ömer Çelik, “Biz asla yaşlanmıyoruz, sadece yaş alıyoruz. Türkiye'de bu kadar yol yürümemize rağmen karşımızdakilerin nasıl bir vesayet zihniyetine sahip olduklarını gösteren çok önemli tartışmalar yaşandı. Milletin desteğiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı'mıza 'sözde cumhurbaşkanı' diyenler oldu. Bakınız, 'sözde cumhurbaşkanı' lafı darbecilerin, vesayetçilerin lafıdır. Biz Cumhurbaşkanı'mızın milletinin değerlerine bağlı, özde bir cumhurbaşkanı olduğunu biliyoruz. Bu salondan tekrar söylüyoruz, 'sözde cumhurbaşkanı' diyenler orada olabilir, 'özde cumhurbaşkanı' diyenler bu salonda” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızla birlikte milyonlar yürüyor”

Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer Cumhur İttifakı olmasa bir günde Türkiye'nin demokrasi kazanımlarını geri çevirmek için ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz. Eğer Cumhur İttifakı olmasa Türkiye'nin elde ettiği kazanımları tek tek tersine çevirmek isteyeceklerini biliyoruz. Niçin Cumhurbaşkanı'mızı hedefe koyuyorlar, niçin Cumhur İttifakı'nı hedefe koyuyorlar? Çünkü Cumhur İttifakı olmasa milletin elde ettiği kazanımları, demokratik iradesini, demokratik gücünü eskiden olduğu gibi sözde diyerek, vesayet üreterek, demokrasimizi sakatlayarak yeniden çalmaya çalışacaklar ama herkes şundan emin olsun. Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'de ve dünyada hiç kimse yalnız bırakmaz. Onunla birlikte milyonlar yürüyor. Dediğim daha rahat anlaşılsın diye söylüyorum hiç kimse yürümese bile AK Parti Osmaniye Kadın Kolları Cumhurbaşkanı'mızla yürümeye devam edecek. Eğer birileri Türkiye'ye vesayet getirmek istiyorsa, birileri Türkiye'nin kazanımlarını çalmak istiyorsa buyursun Osmaniye'den başlasın."

“Sınırımızda bir terör devleti kurmaya çalıştılar”

Cumhurbaşkanı’nın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini hatırlatan AK Parti Sözcüsü Çelik, “Bu birliği, beraberliği, dirayeti gösterdiğimiz için sınırımızda bir terör devleti kurmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı'mız terör devleti kurmak isteyenlere 'Topunuz gelin ama unutmayın biz de bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Ne oldu? O terör devleti kurmak için karşımızda dikilenlerin karşısına 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dediğimiz gibi bir gecede tepelerine bindik, terör devletini darmadağın ettik, sınırlarımızdan teröristleri söküp attık. Bu kahramanlıkta, fedakarlıkta en çok Osmaniye'nin yeri olduğunu, Osmaniye'nin en önde gidenlerden olduğunu şuradan da biliyoruz. Bu harekatlar sırasında en çok şehit veren illerimizin başında Osmaniye gelir. Türkiye'nin fedakarlığı, Türkiye'nin bir mücadelesi olduğu zaman Osmaniye'nin evlatlarının, Çukurova'nın evlatlarının, Cebeli Bereket'in evlatlarının memleketi korumak, Türkiye'ye sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmak, sınırlarımıza sahip çıkmak için nasıl fedakarlık yaptığının bir örneğidir” dedi.

"Şimdi herkes Cumhurbaşkanı'mıza saldırıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan için verdiği destekleri hatırlatan Çelik, şunları söyledi:

"Tam 4 ay boyunca Azeri Türkü kardeşlerimizin Ermeni işgalcilere karşı verdiği mücadelede Cumhurbaşkanı'mızın bir gözü Türkiye'yi yönetmede, diğer gözü ise Karabağ'da verilen mücadeledeydi. Cumhurbaşkanı'mız, tavizsiz bir şekilde 30 yıldır işgal altında olan Azeri Türkü topraklarının kurtarılması için Türkiye'nin kayıtsız şartsız Azerbaycan ne istiyorsa yanında olacağını söyledi. Sonuçta 30 yıllık işgal sona erdi. Bütün bunlar bizim bu salonlarda, bu meydanlarda, Osmaniye'nin sokaklarında gösterdiğimiz birlik ve beraberlik sayesinde. Şimdi herkes Cumhurbaşkanı'mıza saldırıyor. Ne diyorlar Cumhurbaşkanı'mıza saldırırken? Aklınıza gelebilecek herkes, her devlet başkanı diyor ki (Azerbaycan'ın verdiği mücadeleyle bu toprakların kurtarılmasını sağlayarak bize meydan okudu. Erdoğan'ın yayılmacı idealleriyle...) Ne yapmıştı ki Cumhurbaşkanı'mız? İşgal altındaki topraklarını kurtarması için Azerbaycan Türkü kardeşlerimize destek vermiş. Cumhurbaşkanı'mızla beraber yürüdüğümüz bu yol, sınırımızdaki terör devletinin yok edilmesinden Karabağ'daki işgalin sona erdirilmesine kadar bütün bu büyük işleri başarmamızın asli kuvvetini, gerçek dinamiğini oluşturan bir yoldur."