Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber’e Gine Körfezi açıklarında korsanlar tarafından Mozart gemisinden kaçırılan 15 Türk denizcinin kurtarılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, “Büyükelçimiz kaptan ile görüştü. Sağlık durumları iyi. Kaptan sağlık durumlarının iyi olduğunu iletmiş. Biz de aileleri bilgilendirdik. Cumhurbaşkanımızı tüm gelişmelerden her aşamada haberdar ettik. Talimatları doğrultusunda süreci koordine ettik. Gizlilikle bu süreci yürüttük” dedi.