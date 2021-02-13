Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine değinen İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şu ifadeleri kullandı: Bunlar gizli Tayyipçi. Kripto Tayyipçi bunlar. Yüzde 30'u geçerek onların ayarlarını bozdum ben. Yüzde 30 alacağımı tahmin etmediler. Sayın Akşener ikinci, Muharrem İnce üçüncü olur çeker köyüne gider diye düşündüler. Biz şimdi önümüze bakacağız. Bütün gece geçmişi konuşacak hâlimiz yok. Dediğim şu; CHP’nin içi boşaltıldı. İlkeleri yok edildi. Duruşu yok edildi, omurgası yok edildi. Anti emperyalist duruşu yok artık. Bunlar olunca geriye bir tabela kaldı dedim. Daha önce de istifa etmeyi düşündüğünü kaydeden İnce "‘Gel bakalım Muharrem’ dendiğinde adaylıktan çekilmeyi düşündüm. Kamuoyu bunu şımarıklık olarak algılar diye yuttum. Zonguldak mitinginde bana destek veren 14 milletvekilini tırpanladılar. Abant’ta seçim değerlendirme toplantısına bile beni çağırmadılar. Aday benim, ben olmadan nasıl değerlendiriyorsunuz. 107 mitingi yapan Muharrem İnce... Beni toplantıya çağırmadılar. Çekileyim gideyim dedim, ya sabır dedim" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’nin istifa açıklamasında CHP’ye ağır eleştirilerde bulunması üzerine, CHP yönetimi Muharrem İnce’nin ‘Saray ağzı’ ile konuştuğunu savunmuştu.