Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti’nin şu anda dört ülkede temsilciliği bulunuyor. İlk temsilcilik 2015’te Belçika-Brüksel’de açıldı. Daha sonra 2017’de KKTC-Lefkoşa’da, 2018’de Almanya-Berlin’de, 2019’da da İngiltere-Londra’da temsilcilikler devreye girdi. Bu yıl içerisinde ise yedi ülkede dokuz şehirde daha temsilcilik açılması hedefleniyor. Açılması planlanan o temsilcilikler şöyle: Almanya-Köln, ABD-Washington-New York, Rusya-Moskova, Fransa-Paris/Strazburg, Bosna Hersek-Saraybosna, Azerbaycan-Bakü, Makedonya-Üsküp.

SİYASİ DİYALOG

Açılan temsilcilikler kanalıyla hem o ülkedeki gelişmelerin daha yakından takip edilmesi hem de iki ülke ilişkileri ve siyasi diyaloğuna daha fazla katkıda bulunması hedefleniyor. Ayrıca hükûmetin yürüttüğü resmi temasların yanı sıra temsilcilikler aracılığıyla partiler arası iletişim kurulması da sağlanacak. Yine, yurt dışı temsilcilikleri sayesinde Türkiye’ye ve AK Parti’ye yönelik algı operasyonlarına karşı daha aktif bir şekilde mücadele etme imkânı olacak.