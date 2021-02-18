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Bakan Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü
18.02.2021 - 18:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 18:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in bugünkü telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi hakkında görüşüldüğü kaydedildi.
Etiketler : Sergey Lavrov,
768693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/768693.aspx
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