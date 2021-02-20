Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altına indi. Türkiye'de girilmedik alan bırakmadık. Başlarını çıkartamıyorlar. Son 4 yılda terörist sayısı yüzde 88 azaldı. İçeride basmadık yer bırakmadık. Sadece teröristle değil, terörün finansmanıyla da uğraştık. Tamamiyle terörü finanse eden, lojistik destek sağlayan anlayışa da darbe vurduk.

HEDEFİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YUVALARINI İMHA ETMEK

Gara'nın altında bir Lelikan suyu var. Bu suyun ötesi düzlüktür. Orada terörist olmaz. Bizim temel amacımız orada terör örgütünün yaşam alanlarını, lojistik alanlarını, eğitim alanlarını kaldırmak. Gara'da bunu yaptığınız andan itibaren kalbe girmişsiniz demektir. TSK'nın yaptığı operasyon tam olarak budur. Hedefimiz terör örgütünün yuvalarını imha etmek.

İşte Soylu'nun konuşmasından satırbaşları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 21. asrın başıyla Türkiye kendisine bir yol çizdi. Dünya bu dönemde bir yönsüzlükle karşı karşı kaldı. Türkiye bu dönemde umut dolu bir yürüyüş yaparken, dünyadaki diğer coğrafyalara da örnek oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli nedenlerinden biri sömürge sisteminin sıkışmasıdır. Bundan sonra yine bir sıkışma yaşanması sonucu İkinci Dünya Savaşı meydana geldi. Dünya bir umutsuzluk girdabı içinde ve bu noktada sömürge sıkışmışlığın atlatılması gerekiyor. Problemin İslam ülkelerine ve Orta doğu'ya ve maliyetine yıkmak istediler. Ancak bu noktada Avrupa ülkeleri kendi dengelerini kaybettiler.

TÜRKİYE BİR UMUT OLDU

21.asırda bunu iyi okuyan Recep Tayyip Erdoğan ve halkı geçmişte yaşanan olaylardan ders alarak altyapısını ciddi şekilde geliştirdi. Bu Libya'ya, Azerbaycan'a umut oldu. Türkiye'nin bugünkü ekonomik büyüklüğü bugünkü altyapımızın karşılığı değil. Batı Türkiye'yi bir girdaba sürüklemek istiyor ve bu çok sayıda değerleri yok ederek yapmak istiyor. Aramızdaki batı ve dünya ile fark şudur. Bizim dinimiz umutsuzluğu reddeder. Türkiye ve Anadolu bu kültürel çatışmalara karşı savaş veriyor ve batının bu umutsuzluğu yaymasına karşı direniyor.

TÜRKİYE'NİN BİR İSTASYON OLMASINI İSTEMİYORLAR

Türkiye'nin neden kapasitesi büyümesin? Neden kendi otomobili olmasın? Neden kendine ait savaş gemisi olmasın? Onlar İstanbul Havalimanımızın da olmasını istemediler. Çünkü onlar bizim bir istasyon olmamızı istemediler. Türkiye ABD ve Rusya'yı dengeleyebilen ve Çin'i de bir tarafta tutabilen bir ülkedir.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN HİSSETTİRMEDEN POLİTİKALAR ÜRETTİ

Recep Tayyip Erdoğan yaşananları çok iyi okudu ve hissettirmeden politikalar üretti. Türkiye'nin bazı akademisyenleri, aydınları bazen batının gemisine biniyor. Bunun iki nedeni var. Kimisi ideolojik kimisi de hasetlik içinde. Dünyanın bu gelişmişliğine rağmen benim yakıştırmadığım bir şey var. Avrupa ülkeleri ciddi anlamda marjinal etki altındalar.

Türkiye devletiyle milletiyle hep bir bütün olup teröre karşı bir bütün olmuştur. Bazen uluslararası sistem Türkiye'nin boğazına çöküp hareket kabiliyetini daraltmıştır. Böyle bir durumda ufkunuz daralıyor, kabiliyet alanınız daralıyor. Emniyet ATAK helikopteri aldı. Bunları görmeden terörle mücadeleyi anlayamayız. Terörle mücadeleyle bir diğer nokta ise halk. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi, doğusunu da geliştirmek durumundasınız. Bu durum terörle mücadele açısından büyük katkı sağlıyor. Doğu ve güney doğunun geri kalmışlık sendromunu ortadan kaldırıyorsunuz. Diyarbakır caddeleri Paris'ten Londra'ya benziyor. Biz böylece istismar alanlarını kapatıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDEFLEDİĞİ KONSEPTİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Türkiye bir taraftan Fırat Kalkanı 2 bin, ikincisi Zeytin Dalı 2 bin kilometre ardından Barış Pınarı Harekatı 4 bin kilometre. Toplam 8 bin kilometre alan. Türkiye böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflediği konsepti gerçekleştirdi. Bu alanlara Türkiye'nin girilmesi istenmiyordu. ABD ve Avrupa bu alanlardan Türkiye'yi kısıtlayacaktı. Hareket alanının daraltacaklardı. Biz bugün oradayız. Orada olduğumuz için bugün Türkiye'de huzur var.

ABD'NİN SKANDAL GARA AÇIKLAMASI

ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhattabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı. Ama büyük devlet böyle yapmamalı. Burada elbetteki Avrupa'nın sessizliği ve Avrupa'nın bu konudaki meseleyi ilk önce izleyelim de son değerlendirelim tavrı da bir tara kaydedilmesi gereken bir tavır olmalıdır.

"GARA'DA DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ"

Gara'da daha işimiz bitmedi. Metina'da ve Hakurk'ta ne yaptıysak Gara'da da aynısını yapacağız. Terör örgütünün kendisini idare ettiğini düşündüğü yer Kandil'dir. Terör örgütü ahlaksız bir yapıdadır. Terör örgütünün namussuz elebaşları 18 yaşındaki çocuklara tecavüz ettiği, onları alıp Mahmur'a görüterek terörist olarak eğitiyorlar.

Irak'ın, Suriye'nin bütünlüğüne saygılıyız. Ama oradan ülkemizi bölmek, paralamak için ellerinden gelenleri yapanlara da müsamaha gösteremeyiz. Bizim milletimizde borcumuzdur.

SORU: "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" sözünü o anki duygusal durumdan dolayı mı söylediniz?

Süleyman Soylu: Benim bir ahdım vardı. Eren'i şehit edenleri mezarı başında asmak ahdımdı. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Çekin sayın Cumhurbaşkanımızı bu sistemin arkasından. Bakın bize bir adım attırırlar mı? Hayatta attırmazlar. Çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz. Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Afrin olmazdı, diyorlardı ama oldu. Türkiye bir yandan terörle mücadele ediyor bir yandan da hastane, otoyol yapıyor. Bizi çekemeyenlerin esas çözemediği Türkiye'nin ortaya koyduğu bu dinamiktir.