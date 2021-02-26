Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerinde geldiği Hırvatistan’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç ile ikili görüşmeleri hakkında basın açıklaması düzenledi. Dost ve müttefik Hırvatistan'ı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu aktararak konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, Bakan Grliç 'e daveti ve misafirperverliği için teşekkürlerini iletti. Çavuşoğlu, "Sevgili dostum Gordan'la temaslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kendisi geçtiğimiz yıllarda Türkiye'yi ve özellikle 2019’da ve 2020'de Ankara'yı ve Antalya'yı ziyaret etmiştir" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda ziyaretinin korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini fakat ikili arasında ilişkilerin çok iyi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Benim ziyaretimde geçen sene planlamıştık ama nasip bugüneymiş, pandemi sebebiyle ertelemek durumunda kaldık. Ama bu ziyaret vesilesiyle bir şey fark ettik, çok iyi ilişkilerimiz var, ama temaslarımızın daha sık ve daha düzenli olması gerekiyor, her seviyede karşılıklı ziyaretler. Aynı şekilde var olan mekanizmaların siyasi istişareler, konsolosluk istişareleri, karma ekonomik komisyonu gibi mekanizmalarında düzenli bir şekilde işlemesi gerektiğini bugün fark ettik" dedi.

"Deprem bölgesini ziyaretle başladık"

Hırvatistan'da ziyaretlerine deprem bölgesi Petrinja ile başladığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bugün ziyaretimize Gordan ve iki Başbakan Yardımcısıyla birlikte deprem bölgesi Petrinja’yı ziyaretle başladık" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında yaşanan deprem nedeniyle Hırvat halkına geçmiş olsun ve taziye dileklerini ileten Bakan Çavuşoğlu, İzmir'de yaşanan depremde ilk arayanın Bakan Grliç olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, "Bu deprem nedeniyle dost Hırvatistan'a ve Hırvat halkına hem geçmiş olsun hem de taziye dileklerimi iletmek istiyorum. Geçen sene İzmir'de deprem olduğu zaman beni ilk arayan belki Dışişleri Bakanı Gordan'dı ve Hırvatistan olarak Türkiye'ye her türlü desteği vereceklerini söylediler, bu bizi çok mutlu etti" dedi.

"Dost kara günde belli olur"

Türkiye'nin, Hırvatistan'a yaşadığı zorlu günlerde desteğine dikkat çekerek dostluğun kara günlerde belli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu konuşmasında, "Bizde bir söz var, muhakkak Hırvat dilinde de vardır, dost kara günde belli olur. İşte bizde bu anlayışla Petrinja’daki depremden sonra tüm kurumlarımızla ve iş insanlarımızla birlikte dost Hırvatistan'a ve halkına elimizden gelen yardımı yapmak istedik. AFAD ve TİKA gibi kurumlarımızın yanı sıra Hırvatistan'da iş yapan firmalarımızın da aynı hassasiyeti göstermesi bizleri memnun etti" ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda Türkiye'nin yaşanan doğal afetlerde ilk adım atan ülke olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bugün Petrinja’ya gidince sembolik de olsa bu yardımların, orada yaşayan halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını gördüm. Elbette bazı doğal afetleri deprem gibi engellememiz mümkün değil ama hazır olmamamız gerekiyor biz depremden çok çeken bir ülke olarak AFAD gibi Kızılay gibi TİKA gibi kurumlarımız insani kuruluşlarımızla hem Türkiye'de hem de herhangi bir yerde bir afet olduğu zaman ilk adımı atan ülke oluyoruz" dedi.

"Hırvatistan devleti ve hükümeti bizim firmalarımız güveniyor ve destekliyor"

Bakan Grliç ile yapılan ikili görüşmelerde Hırvatistan'ın, Türk firmalarına yönelik desteğine dikkat çeken Çavuşoğlu,"Gordan'ın da söylediği gibi bugün ikili ilişkilerimiz enine boyuna değerlendirdik ve geleceğe yönelik çok önemli fırsatların olduğunu gördük. Pandemiye rağmen ticaretimiz düşmedi hatta artış var dolayısıyla 1 milyar dolar hedefine kısa süre içinde ulaşabiliriz. Türk firmalarının hem de Türk firmalarının Hırvatistan'a büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz bunun 2 sebebi var Hırvatistan önemli fırsatlar sunuyor ve Hırvatistan devleti ve hükümeti bizim firmalarımız güveniyor ve destekliyor" dedi.

“Hırvatistan'ın Bosna Hersek'teki rolünü çok önemli buluyoruz”

Görüşme sırasında Grliç ile bölgesel konuların da masaya yatırıldığını aktaran Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın Bosna Hersek hususunda öneminin altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, "Bugün bölgesel konuları da değerlendirdik. Dostum Gordan'a Suriye, Libya, yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında son gelişmeler hakkında bilgi verdim. Aynı şekilde batı balkanlardaki durumu, özellikle de Bosna Hersek'i de birlikte değerlendirdik. Hırvatistan'ın Bosna Hersek'teki rolünü çok önemli buluyoruz ve o nedenle Türkiye, Hırvatistan ve Bosna Hersek üçlü mekanizmamızı liderler düzeyine çıkarma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

İkili 17-19 Haziran'da tekrar buluşmayı hedefliyor

Basın açıklamasında ikilinin tekrardan görüşmek için daha da fazla fırsatının olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Bu sene birbirimizi görmemiz için önemli fırsatlar olacak. Örneğin Güneydoğu Avrupa ülkeleri zirvesini ve Dışişleri Baklanları toplantısını 17-19 Haziran tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bir önceki gayri resmi toplantıydı. Ayrıca Antalya diplomasi forumunu da o tarihlerde gerçekleştireceğiz. Hem dostum Gordan'ı hem sayın Başbakanı ülkemizde görmekten mutluluk duyacağım. Son derece verimli ve dostane geçen bu ziyaret ve önemli toplantılar için çok teşekkür ediyorum" dedi