Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında konuşun İnce “CHP yönetimine şunu soruyorum, 25 senedir yüzde 20 ila 25 arasında gidip gelmiş, elinizi vicdanınıza koyun. CHP önümüzdeki seçimlerde yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum?" diyerek tepki gösterdi.

"HDP aday çıkarmasaydı seçimleri kazanabiliyor muyduk?"

Kendisinin bu açıklamalarının ardından gelen "Yerel seçimleri aldık" tepkilerine de değinen İnce, "HDP aday çıkarsaydı alabiliyor muyduk? İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana... HDP aday çıkarsa biz alabiliyor muyduk? Başka bir sorum yok?" dedi.