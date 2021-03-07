Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tatar, "Asrın Projesi" olarak değerlendirilen, Türkiye'den KKTC'ye borularla su temin edilmesini sağlayacak projenin en önemli adımlarından biri olan Alaköprü Barajı'nın temelinin atılmasının 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Anamur'daki Alaköprü Barajı'nın temelinin atılışının 10'uncu yıl dönümünde dahi aynı heyecanı ve mutluluğu yaşadıklarını ifaden eden Tatar, 2009'da dönemin Başbakanı Derviş Eroğlu'nun kabinesinde Maliye Bakanı olarak yer aldığını ve hükümet programında Türkiye'den KKTC'ye su temin edilmesi projesinin bulunduğunu hatırlattı.

Tatar mesajında "O günlerde bu proje, bazı kesimlerce 'gerçekleşmeyecek bir hayal olarak' değerlendirilirken, Sn. Eroğlu bu projeye büyük bir önem atfetti. Daha sonra dönemin Başbakanı Sn. İrsen Küçük de bu proje ile bizler gibi özel olarak ilgilendi. Büyük bir inanç ve imanla bu proje hızla ilerledi ve ana vatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ilgi ve destekleri ile gerçekleşti." ifadesine yer verdi.

KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak "Asrın Projesi"nin 28 Ekim 2015'te hayata geçtiğini anımsatan Tatar, "Can istediğimizde can, kan istediğimizde kan veren her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olan, destek ve yardımlarını esirgemeyen ana vatan Türkiye, suyunu da verdi." ifadesini kullandı.

- "Türkiye ile birlikte yürümeye devam etmeliyiz"

Tatar, kurak toprakların ve KKTC halkının, Anadolu'dan gelen suya kavuştuğunu, bugün KKTC'nin su sorunu olmadığını belirtti.

Bugün, Güzelyurt ve Mesarya ovalarına bu suyun nasıl verileceğini konuştuklarını aktaran Tatar, "Dünden bugünlere hangi aşamalardan geçerek, nasıl geldiğimizi, çok iyi hatırlamalı ve bilmeliyiz. Her zaman yanımızda olan ana vatan Türkiye ile birlikte yürümeye devam etmeliyiz. Bu vesileyle bir kez daha ana vatan Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu projede alın teri döken tüm çalışanlara şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım." değerlendirmesinde bulundu.