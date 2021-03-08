Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesaplarından merhum Rasim Öztekin'in fotoğrafını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu notu düştü:

"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."