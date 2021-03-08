Sosyal medya hesaplarından merhum Rasim Öztekin'in fotoğrafını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu notu düştü:
"Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin paylaşımı
08.03.2021 - 23:48 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 00:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Rasim Öztekin ile ilgili paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesaplarından merhum Rasim Öztekin'in fotoğrafını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu notu düştü:
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
773176 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/773176.aspx
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