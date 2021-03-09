Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Saadet Partisi'nden istifa eden Bağımsız Milletvekili Cihangir İslam CHP'ye katıldı.

24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP listesinden TBMM'ye giren İslam, daha sonra Saadet Partisi'ne geçmiş ancak 4 Mart 2020'de istifa etmişti. İslam'a rozetini grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Saadet kökenli Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi, parti tabanında tartışmalara yol açtı. Kimileri İslam'ın sosyal medyadaki eski paylaşımlarını göstererek tepkisini dile getirdi. Cihangir İslam'ın FETÖ'cüleri savunan, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren mesajları ortaya döküldü. İslam 2013 yılında "Dinliyorum da Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" diye Tweet atmıştı.

Milletvekili Cihangir İslam 2018 yılında TBMM Genel Kurulu'nda, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gününe ilişkin sözleri sebebiyle tepki toplamıştı. İslam, "15 Temmuz'da iki batılın çatışmasını seyrettik" demiş, hakkında skandal sözleri sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.