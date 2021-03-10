Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ülkelerine yaptığı resmi ziyaretin son durağı olan Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmede siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda güncel işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız mevkidaşı Caparov'a selam ve en iyi dileklerini ileten Çavuşoğlu, Türk tarafının Kırgızistan ile yakın ilişkiler kurmayı önemsediğini belirtti. Çavuşoğlu, Türk tarafının ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine özel önem verdiğini vurguladı.



Caparov da görüşmede iki ülke arasındaki kültürel ve insani iş birliğinin üst düzeyde olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kırgızistan'ın 4’üncü Dünya Göçebe Oyunlarını düzenleme konusunda Türkiye ile tecrübelerini paylaşmaya ve yardımda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.



Görüşmenin ardından tarafların karşılıklı çıkarların tüm alanlarında ikili işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarını ifade ettikleri belirtildi.