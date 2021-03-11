Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gaz arama faaliyetlerini CHP israf olarak nitelendirmişti. CHP milletvekili Ali Mahir Başarır “2 milyar dolar serin sulara gömülecek” demişti. CHP, Türkiye’nin Akdeniz’deki faaliyetleri çerçevesinde Libya’da bulunmasına da karşı çıkmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Libya'da ne işimiz var?' demiş, Türk gemileri bölgedeyken “Doğu Akdeniz'de neden yokuz?” açıklamasını yapmıştı. Ve dalga konusu olmuştu. Kılıçdaroğlu yine ilginç sözlere imza attı. CHP Lideri, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaadinde bulundu.



'Doğu Akdeniz'de çıkarılacak doğal gazı Türkiye'ye getireceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Önce Allah'a, sonra kendinize, sonra bize güvenin. O doğal gazın Türkiye'ye sağlayacağı avantaj nedir biliyor musunuz? Bunun projesini yakında açıklayacağım' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varlığını güçlendiren Libya tezkeresine CHP'nin 'hayır' oyu vermesiyle büyük çelişki taşıyor.