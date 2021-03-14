Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Son dönemde taciz skandalları ve istifalarla gündemden düşmeyen CHP’de bu defa Cihangir İslam sancısı yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘sağa açılım’ politikası uzun süredir parti içinde eleştirilirken, son olarak, Saadet Partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın CHP’ye katılması büyük tepki çekti. CHP’nin Salı günü yapılan grup toplantısında İslam’a rozetini bizzat Kılıçdaroğlu takmıştı. CHP’li bazı isimler bu duruma tepki göstererek, parti yönetimini Atatürk ilkelerinden uzaklaşmakla eleştirdi ve itirazlarını grup yönetimine iletti. Haluk Pekşen ve Şahin Mengü’nün aralarında bulunduğu eski CHP’li vekillerden de tepkiler art arda geldi. Haluk Pekşen “CHP’nin ilkelerine ters düşen insanlarla bir yola çıkıyorsunuz ve o insanlar diyor ki, ‘Biz çizgimizi değiştirmedik’. Peki, o insanların CHP’ye katkısı nedir, ben bunu anlamıyorum” diye sordu. Şahin Mengü ise duruma “Cihangir İslam’a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, ‘Siz bu partiden gidin, biz sizi istemiyoruz’ demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum" sözleriyle tepki göstererek, İslam’ı sosyal medyadan engelledi. Cihangir İslam’ın daha önce CHP karşıtı sözlerini ve Ergenekon- Balyoz davaları sürecindeki tutumunu hatırlatan birçok milletvekili, İslam’ın kendileriyle aynı sıralarda siyaset yapacak olmasına tepkili.

İNCE'YE FORMÜL ARAYIŞI

CHP’nin Muharrem İnce’nin partisine katılımları önlemek için formül aradığı şu günlerde, İslam’ın CHP’ye katılması istifa da getirmişti. Eski CHP Beyoğlu İlçe Başkanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever “Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor, kusura bakmayın benden bu kadar” sözleriyle, partiden ayrıldığını ve İnce’nin memleket hareketine katıldığını duyurmuştu. Kulislerde, Gülsever’in istifasını yeni isimlerin izleyeceği konuşuluyor. İl teşkilatlarında son dönemde hareketlilik yaşanırken, Bolu, İzmir ve Sakarya gibi teşkilatlarda çok sayıda istifa yaşanmıştı. Öte yandan, Cihangir İslam, kendisine dönük eleştirilere yine sosyal medya hesabı üzerinden cevap vererek "CHP'liler şunu bilsin isterim; çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım" ifadesini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: YOLLARIMIZ BOZUK GÜZEL ÇALIŞSINLAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki ziyaretleri kapsamında Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'nde esnaflarla buluştu. Sebze satan esnaf, Kılıçdaroğlu'na yolların bozuk olduğunu söyleyerek "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı. Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" dedi.