Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 13’ncü Olağan Büyük Kurultayı’nda, HDP’ye açılan kapatma davası ile ilgili olarak “HDP, PKK’dır, cinayettir, bölücülüktür, masumlara, çocuklara, gençlere kadınlara ölüm tuzağıdır.” dedi. Bahçeli’nin kurultay konuşmasında öne çıkanlar özetle şöyle: Türkiye’yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir. Üniter, millî devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, yakılan ağaçları yakanlarla tekraren dikmek, bölücü milletvekillerinin TBMM’ye gelen fezlekelerinin ‘önüne arkasına bakalım’ demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız fezlekelerin, önünde hukuk, arkasında adalet vardır.

SİYASİ MENFAAT ÇETESİ

Kılıçdaroğlu, bir tarafta Türkiye’de can ve mal güvenliği yok derken, diğer tarafta 10 milyon işsiz olduğunu söyleyerek halt etmiş, kuyruklu yalanlarına sürekli yenilerini eklemiştir. Üstelik her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. Ne emeklidir meselesi, ne yoksuldur düşüncesi, tek geçim kapısıdır siyasi menfaat çetesi.

‘Erken seçim’ diye tutturanlar, ‘erken seçimden başka seçenek kalmadı’ diye yutturmaya çabalayanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. 2023’de yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak, muhkem ümitlerin canlılığıyla dirlik içinde istikbale Cumhur İttifakı’yla ulaşılacaktır.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını ilk dile getiren, şu işe bakınız ki, terörist Selahattin Demirtaş’tır. Zillet ittifakının “Güçlendirilmiş parlamenter sistem” ezberi; içi boş, günü kurtarmaya dönük taktik bir adımdır. Artık Parlamenter Sisteme geri dönüş yoktur.

HDP, PKK’dır, cinayettir, bölücülüktür, masumlara, çocuklara, gençlere kadınlara ölüm tuzağıdır. CHP seçimini yapmalıdır; sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır? Karşısında mıdır? İyi Parti kararını netleştirmelidir; FETÖ ve PKK’yla kol kola yürümeye devam mı edecektir? HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir.

Kılıçdaroğlu’na da tavsiyem; aklı varsa kendine saklasın, arayacağı varsa durmasın arasın, cesareti varsa, yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekip tüm bağlarını koparsın.

S-400 hava ve füze savunma sistemi millî egemenlik konusudur, bu suretle vatan savunması başkalarının keyfine ve insafına bırakılamayacaktır. Mısır’la kurulan sıcak ve yapıcı diyaloglar isabetlidir, bize göre eski seviyesine çıkarılmalıdır.

Cumhur İttifakı’nı arayan Pensilvanya’da değil, Kandil’de değil, muhasım çevrelerin kapılarında değil, başkent Ankara’da, dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır. 2023’de Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

MHP KADROSU YENİLENDİ

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı kurultaya, delegeler ve davetliler salona HES kodu ile alındı. Salon çevresinde de polis geniş güvenlik tedbirleri aldı. Salon, Türkeş ve Bahçeli posterleriyle donatıldı. Kurulan 29 sandıkta oyların tümünü alan Devlet Bahçeli onuncu kez genel başkan seçilmiş oldu. Bahçeli, partisini 2023 seçimlerine taşıyacak kadrosunda da önemli değişiklikler yaptı. 75 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) yarısı değişti. Aralarında Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan ve Hidayet Vahaphoğlu’nun da bulunduğu eski MYK’dan 38 isim yeni MYK’da yer almadı. Divan’daki 12 isim ise MYK’daki yerini korudu.