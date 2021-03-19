İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.
Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü
19.03.2021 - 11:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Etiketler : Dışişleri Bakan Çavuşoğlu,İranlı,zarif,
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