Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi. Görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Çavuşoğlu, “Ekonomik ve Ticari Ortak Komisyon toplantısı ve İş Forumu'na ev sahipliği yapacağız. Suriye ve Libya dahil bölgesel konularda da istişarelerimiz devam edecek” dedi.
Bakan Çavuşoğlu: “Fransa ile Suriye ve Libya dahil bölgesel konularda da istişarelerimiz devam edecek”
23.03.2021 - 21:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 - 21:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede Suriye ve Libya dahil bölgesel konularda istişarelere devam edileceği vurguladı.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
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