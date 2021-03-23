Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi. Görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Çavuşoğlu, “Ekonomik ve Ticari Ortak Komisyon toplantısı ve İş Forumu'na ev sahipliği yapacağız. Suriye ve Libya dahil bölgesel konularda da istişarelerimiz devam edecek” dedi.