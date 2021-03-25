Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter'dan bir açıklama yayınladı.

Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile diplomatik ilişkilerimizin 50. yıldönümünde ekonomik işbirliği potansiyelini ele aldık. Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik" dedi.