Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İkili ilişkileri ele almak ve Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı için geldiği Tacikistan’da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Duşanbe’de Türk işadamları ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Duşanbe’de ilk olarak Tacikistan’la ilişkilerimize önemli katkılar sunan iş insanlarımızla işbirliği imkanlarını değerlendirdik” dedi.