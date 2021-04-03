Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak Bakırçay Üniversitesini ziyaret eden Yıldırım, burada Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş ile üniversitenin anı defterini imzaladıktan sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım daha sonra Menemen Belediyesini ziyaret etti. Yıldırım burada da vatandaşlar tarafından tezahüratlarla karşılandı. İzmir’i AK Parti hizmetiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldırım “Menemen’in güzel şeylerle anılması lazım. Menemenliler bunu hak ediyor. Görevi devralan Aydın başkanımızın Menemen’in aydınlık günleri için canla başla çalışacağına yürekten inanıyoruz. Biz de kongremiz bitirdik. Yeni döneme bismillah dedik. Yeni dönem nedir? 2023 ve 2024 hedeflerine ulaşmak. 2023’te milletin adamı, liderimiz, Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçiyoruz değil mi Menemen? 2024’de de inşallah İzmir’de yerel seçimlerde hem ilçelerde hem de İzmir Büyükşehir de hedefimiz, İzmir’de yerel hizmeti AK Parti hizmetiyle buluşturmak olacak. Buna hazır mıyız? Bunun yolu Menemen’de, Kiraz’da, Bayındır’da, Bergama’da ve Ödemiş’te Cumhur İttifakı da gittikçe güçlenerek devam ediyor. Hem Türkiye geneline hem de belediyelerimizde iş birliğini daha da güçlendirerek sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.