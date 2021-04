Türkiye Gazetesi

Karanlık bir sukasta kurban giden merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 12 yıl geçti. Ancak olay aydınlatılamadı.

Yazıcıoğlu vefat ettiğinde 15 yaşında olan oğlu Furkan Yazıcıoğlu, 25 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

Merhumun vefat yıldönümünde gerçekleşen ziyarette neler konuşulduğu merak ediliyordu. Yazıcıoğlu, Külliye'de neler konuştuklarını Hürriyet yazarı Nedim Şener'e anlattı.

NELER İSTEDİ

"Muhsin başkanla olan muhabbetinden söz etti, başsağlığı dileklerini iletti. Ama ben suikast konusunun dışına çıkmamaya gayret ettim. Görüşme zaten genellikle beni dinlemeye yönelikti" diyen Furkan Yazıcıoğlu Cumhurbaşkanı'ndan bazı isteklerde bulunduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu "Öncelikle taleplerimizden birisi, bu suikasta karışmış savaş uçaklarının aradan 12 yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ üzerlerinde bir keşif yapılmadığı konusundaki talebimizi aktardım. Öncelikle varsa elbette, hâlâ duruyorsa bu jetlerin tespit edilip kokpit panellerinde ve kamera kayıtlarında keşif yapılmasını istiyoruz" dedi.

HER YERDEN FETÖ ÇIKIYOR

Yazıcıoğlu "Geldiğimiz aşamada elbette somut deliller üzerinden Muhsin başkana yönelik suikastı anlattım. En başından örneğin Muhsin başkanın helikopterle uçtuğu sırada ona yakın olan savaş uçaklarının hareketliliğinden, uçağın pilotunun Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmaktan tutuklu olduğundan, arama-kurtarma ekiplerinin bizim tabirimizle ‘aramama-kurtarmama’ faaliyetlerinde bulunan devlet görevlilerinin ve sivillerin örgüt bağlantılarından bahsettim. Bunu da gerek Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın, gerek Yargıtay Başsavcılığı’nın gerekse Emniyet’in delillendirdiği çalışmalar üzerinden aktardım. Yine helikopterin düşürülmesinden hemen sonra ‘Bulundu, getiriliyor’ notunu hazırlayan İstihbarat amirinin örgüt bağlantısından, helikopterden cihazları söken askerlerin ve onların savunmasını üstlenen avukatın FETÖ bağlantılarından söz ettim. Yani ortada örgütlü bir suçun olduğunu, planlanarak, tasarlanarak bir suikast yapıldığını, şu an geldiğimiz aşama itibarıyla Fetullahçı Terör Örgütü olduğunu aktardım. Dosyanın her yerinden FETÖ’nün çıktığından, bu örgütün çıktığından bahsettim" diye konuştu.

Oğul yazıcıoğlu "Babam öldürüldüğünde 15 yaşındaydım ve 12 yıldan beri bu konuda okumadığım, sahip olmadığım hiçbir bilgi kalmadı" ifadesini kullandı.