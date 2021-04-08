Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cemile Kaya için cenaze namazı, öğle vakti Pendik Sahil Camisi'nde kılındı.

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Kılıç'ın kıldırdığı cenaze namazına, Kaya'nın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da cenazeye çelenk gönderdi.

Kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi, Tavşantepe'de aile mezarlığında defnedildi.