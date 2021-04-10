Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Ukrayna Devlet Başkanı'nı ülkemizde ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Konsey Toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de yayınlandığı üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. İkili ilişkilerimizi etraflıca ele aldık. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Anavatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarlarının hayatlarını iyileştirmesi bizim için insanı bir mesuliyettir. Ukrayna ile fikir birliği içinde olduğumuzu görmekten memnuniyet duyduk. Konut projesi için az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz.

"Ortak coğrafyamızda gerilimin artmasını arzu etmiyoruz"

Karadeniz'in bir huzur ve barış denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Bu minvalde Ukrayna'nın doğusundaki durum ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk Anlaşması temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. Bunun için gereken her türlü desteği vermeye hazırız.

Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbass bölgesinde zor şartlarda istikrarın tesisi ve ateşkesin devamı noktasında üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir. Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması ve gözlemcilerin can güvenliklerinin temini zaruridir.

Ukrayna'yla ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor.

Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısını dikkate alarak Dışişleri ve Savunma bakanlarımızın katılımıyla iki artı iki formatında yeni bir platformda istişareleri başlattık. İş birliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir.

Müzakerelerine devam ettiğimiz serbest ticaret anlaşmasını da en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum.

Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığını göstermektedir. Ukrayna ve Türkiye vatandaşları pasaportsuz sadece kimlikleri ile birbirlerinin ülkesini ziyaret edebiliyor. Geçen seneden edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz tedbirler ve kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Ukraynalı dostlarımızı bu yıl da güvenli bir ortamda misafir edeceğiz.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin açıklamaları:

Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir. Bugün Türk tarafına bilgi verdim ve Kırım ile ilgili detaylı bilgi paylaştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Ağustos'ta yapılacak zirveye katılmaya hazır olduğu için teşekkür ediyorum. Kırım Tatarlarının haklarının korunması için çok güçlü bir mesaj olacaktır.