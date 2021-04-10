Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı bir programın ardından attığı tweet ile “128 milyar dolar nerede” diye sormuştu. CHP ayrıca billboardlara "128 Milyar Dolar Nerede" afişleri astırmıştı.

128 milyar dolarlık rezerv satışı konuşulmaya devam ederken, Ecevit döneminde Ekonomiden Sorumlu Bakan olan Masum Türker ise katıldığı bir programda CHP'lileri kızdıracak sözler sarf etti.



“EMANETTE PARA FALAN YOK”

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde, Türkiye'nin yurt dışında bulunan bütün altın ve paralarının yurt içine taşındığını savunan Masum Türker, "Türkiye'nin kaybolan rezervi yok. Bu hükümetin yaptığı başarılı bir iş var, bunu kimse söylemiyor. Bu yüzden de bir bakan biraz dış çevreler tarafından da hedef alındı” dedi.



“HAKAN ATİLLA’YI BUNUN TUTUKLADILAR”

Eski HalkBank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmasının nedeninin, Türkiye'nin yurt dışındaki rezervini ülkeye taşımasından kaynaklı olduğunu ifade eden Türker, “2018 cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmadan birkaç ay evvel en sonuncusu şubat ayının sonuna doğru, Türkiye'nin yurt dışında olan bütün altınları taşındı ülkeye. Bakın bu önemli bir şeydir. Ama bunu hükümet pazarlamadı. Hatırlıyor musun Başkan Trump sürekli papaz için konuşuyordu. Bizim Halk Bankası'nın genel müdür muavinini Amerika'da tutuklu tuttular. Onların sebebi