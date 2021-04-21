Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Turan ile görüştüğünü belirterek, "Türkmen kardeşlerimizin durumunu ele aldık. ITC'nin yeni yönetimini tebrik ediyoruz. Türkmenlerin her daim yanındayız." ifadesini kullandı.