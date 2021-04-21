Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Turan ile görüştüğünü belirterek, "Türkmen kardeşlerimizin durumunu ele aldık. ITC'nin yeni yönetimini tebrik ediyoruz. Türkmenlerin her daim yanındayız." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan'la görüştü
21.04.2021 - 21:41 | Son Güncelleme: 21.04.2021 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan'la görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
784650 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/784650.aspx
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