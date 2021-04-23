Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yaptığı açıklamada, "Kalbi ve vicdanı olmayan bir dünya sisteminin günah defterine yazılan kaçıncı cürümdür bu? İnsanlığın uyanması için daha kaç masum can kaybedilmeli? Mağdurun ve mazlumun sahipsiz kaldığı bir dünyada ölen, insanlar değil insanlıktır" ifadelerine yer verdi.