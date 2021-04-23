Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde CHP'liler tarafından ortaya atılan '128 milyar dolar' yalanı, siyasi gündemde çokça tartışıldı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Hulki Cevizoğlu, bu yalanın nasıl ortaya çıktığını canlı yayında anlattı.

"BU YALAN CHP'YE SERVİS EDİLDİ"



128 milyar dolar yalanının bazı kişiler tarafından servis edildiğini açıklayan Cevizoğlu, "Bu 128 milyar doların kaynağı yurt dışında bir iş adamı. Önce bir ekonomi yazarına ardından CHP’nin önüne servis edildi. 128 milyar dolar olayının kaynağı yurtdışında bir Türk, iş adamı. Eskiden Türkiye'de bankaları olan ve hala bankacı arkadaşları bulunan birisi. Bankacı arkadaşlarının Merkez Bankası'nda mı, başka bankalarda mı ya da emekli mi olduğunu bilmiyorum. Ama Türkiye'deki bankacı arkadaşlarından aldığım haberim; kendisi AK Parti'ye daha önce yanaşmak, yaklaşmak amacı olan birisi ama beklediği sonucu alamayan defalarca kamuoyu önünde de yaklaşımlarda bulunan ama AK Parti'den sıcak bir yaklaşım alamayan bir kişi. Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bunu bildiriyor. Reytingi her şeyin üzerinde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getiriliyor ve bu sürecin en son noktasında da konu CHP'nin önüne böyle geliyor. CHP Genel Başkanı da bunu böyle gündeme taşıyor. Bunun geçmişi budur. Bunu bana sağın solun merkezin kuzeyin güneyin sevdiği ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı."