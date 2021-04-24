Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Vatanın, milletin ve devletin iyiliğini gözettikleri iddiasıyla millî iradeye müdahale edilebileceğini düşünenler, sadece demokrasinin işleyen kurallarıyla değil cumhuriyetin kurucu umuduyla da temelden çelişmektedirler. Güçlü Meclis, güçlü millet demektir. Muhtıra, darbe, darbe girişimi gibi Meclis iradesini hedef alan her türlü müdahale esasen milleti hedef almış demektir” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Millî kurtuluş savaşı mücadelemiz sadece bir askerî mücadele değildir aynı zamanda bir anayasal demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele bugün hâlâ devam etmektedir” dedi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da "Millî irade son 60 yılda çeşitli darbe ve vesayet girişimlerine de maruz kalmıştır. Meclis’imiz bugün de darbe ve vesayet heveslilerine, yabancılardan himaye ve iktidar dilenenlere karşı tedbirli olmak zorundadır” ifadelerini kullandı.