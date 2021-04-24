Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde gizli ortakları HDP’nin yaptığı “Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin” şeklindeki skandal bildiriye ses çıkarmayan muhalefet Biden’in açıklamasını kınadı.

Biden seçildiğinde herkesten önce tebrik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

“Tarihçilerin görevi, siyasetçilerin görevi olmamalı” dedi, Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi.

CHP adına tepki açıklamasını parti sözcüsü Faik Öztrak yaptı. Öztrak “ABD Başkanı Joseph Biden’ın 1915’te yaşanan acı olayları “soykırım” olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Bu açıklama Türkiye – ABD ilişkilerine olduğu kadar, Ermenistan Halkı ile Türkiye Halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır.” açıklamasını yaptı. Açıklamada hükümet suçlandı.

Akşener: Telefon kapatılmalıydı

İYİ Parti lideri Meral Akşener kararın iki ülke arasında ilişkilere ağır darbe olduğunu söyledi. ABD’ye değil hükümete tepki gösteren Akşener “Niyet işitildiğinde ahizenin Biden’in yüzüne kapatılması gerektiği”ni söyledi.

Karamollaoğlu: Kendi tarihinize bakın

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu “Bugün Türkiye'yi sözde ‘Ermeni Soykırımı’ ile itham eden Amerika'yı bütün dünya Vietnam'da, Afganistan'da ve Irak'ta eline bulaştırdığı milyonlarca mazlumun kanından tanımaktadır. Kendi tarihini Kızılderililere yaptığı soykırımla başlatan Amerika, ülkemizi ve tarihimizi masumlara kastetmekle ve sözde soykırımlarla itham edecek en son ülkedir. I. Dünya Savaşı'nın zorlukları altında almış olduğumuz Tehcir Kararı'nı manipüle ederek Türkiye'yi soykırımla anmak kimsenin haddi değildir.” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisinden “ABD Başkanı Joe Biden’ın, iç politika kaygılarıyla tek yanlı bir tarih okumasına dayanan ‘soykırım’ ifadesini kullanmasını güçlü bir biçimde kınıyoruz.” açıklaması geldi. Açıklamada “Türkiye’nin her geçen gün uluslararası alanda maalesef küçük düşürüldüğü yeni bir olayla karşılaşıyoruz” denilerek fatura hüküme kesilmek istendi.

Gelecek Partisi açıklama yapmadı.