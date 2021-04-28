Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle ‘kamu görevini usulsüz üstlenme' ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından iddianame hazırladı.
HDP'li Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle iddianame hazırlandı
28.04.2021 - 16:24 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP'li Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlalden iddianame hazırlandı.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu,
786262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/786262.aspx
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